Samanyolu Haber /Gündem / A Haber’den yine şaşırtmadı: Eski haberi yeniymiş gibi servis etti /11 Ağustos 2021 13:36

A Haber’den yine şaşırtmadı: Eski haberi yeniymiş gibi servis etti

A Haber Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis etti.

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A Haber Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis etti.

Yunanistan’da birçok merkezde çıkan yangın devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.

Miçotakis’in bu ifadeleri sosyal medyada da sıkça tartışıldı. A Haber de bu ifadelerin ardından Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis etti. 2020’de yayınlanan görüntülerde Miçotakis, bir alanda yapılacak otele karşı çıkan vatandaşlarla tartışıyor. Miçotokis’in 15 Temmuz 2020’de Corfu Adası’nda Casiopi bölgesinde bir otelle ilgili konuşuyor. Miçotokis, halkın gösterdiği tepkilere karşı “Bakın, bu bölgede herhangi bir anda bir yangın çıkmış olsaydı, bu yangının bu kez otel yapımı için çıkarıldığı iddia edilirdi. Biz şimdiden bu projeyi onaylamakla iyi yapmış olduk..” diyor.

A Haber ise geçen yıl çekilen bu görüntüleri yeniymiş gibi servis ederek, yangından sonra çekildiğini iddia etti. A Haber, Miçotakis’in yanan yerlere otel yapacağını öne sürdü.

Miçotakis’in  2020’de çekilen görüntüleri Yunan medyasında yer aldı.
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