A Haber fena yakalandı! Sarı çizmeli muhabir güldürdü

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber yine algı yapmak için sokaktayken cep telefonu kameralarına fena yakalandı.





Ankara’da şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle AFAD binasının dış cephesi bile sökülürken A Haber yine bir algı peşindeydi.





SELİN OLMADIĞI YERDE SARI ÇİZMELİ POZ

Ankara’da yaşanan şiddetli yağışı fırsat bilen A Haber televizyonu sokağa çıkarken bir hesap hatası ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu

Selin olmadığı bölgede çekim yapan A Haber muhabirine sel varmış gibi sarı çizme giydirildi. Bu durumu garipseyen vatandaşlar da muhabir ve kameramanı kendi telefonlarıyla görüntüledi.