Samanyolu Haber /Gündem / A Haber fena yakalandı! Sarı çizmeli muhabir güldürdü /16 Ağustos 2022 11:32

A Haber fena yakalandı! Sarı çizmeli muhabir güldürdü

Ankara’da yerler kuruyken A Haber muhabirinin sarı çizmeyle ekran karşısına geçmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. A Haber muhabirini bu halde görenler yaşananlara anlam veremedi.

A Haber fena yakalandı!

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber yine algı yapmak için sokaktayken cep telefonu kameralarına fena yakalandı.

Ankara’da şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle AFAD binasının dış cephesi bile sökülürken A Haber yine bir algı peşindeydi.

SELİN OLMADIĞI YERDE SARI ÇİZMELİ POZ
Ankara’da yaşanan şiddetli yağışı fırsat bilen A Haber televizyonu sokağa çıkarken bir hesap hatası ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu
Selin olmadığı bölgede çekim yapan A Haber muhabirine sel varmış gibi sarı çizme giydirildi. Bu durumu garipseyen vatandaşlar da muhabir ve kameramanı kendi telefonlarıyla görüntüledi.
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A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

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