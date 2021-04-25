A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, halka ucuz ekmek verilmesi adına kurduğu büfelerin bir kısmı kaldırılırken, tartışmalar da büyüyor.





Hükümete yakın A Haber de kameramanı ve muhabiriyle Halk Ekmek büfesinin önüne gitti. A Haber muhabiri büfe önündeki yurttaşlara "Büfenin burada olmasını destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Yurttaşlar, AKP'li belediyeye tepki gösterip, İmamoğlu'na sahip çıkınca, A Haber, başka kişilere sorular yöneltti. Hiçbir şekilde istediği yanıtı alamayan A Haber, röportajı yarıda kesip, görüntüleri yayımlamadı.





O anlar ise orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.