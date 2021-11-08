Samanyolu Haber /Gündem / A Haber muhabiri MEB’in kadrolu çalışanı çıktı, soruşturma başlatıldı /08 Kasım 2021 14:46

A Haber muhabiri MEB’in kadrolu çalışanı çıktı, soruşturma başlatıldı

A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün MEB’de memur olduğu ortaya çıktı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

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GazeteDuvar'ın haberine göre A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün MEB’de memur olduğu ortaya çıktı

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Elazığ’da provokatif soru sorulmasını organize ederken videosu çekilen A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün, MEB’e bağlı Çubuk Bey Anadolu Lisesi’nde memur olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Metin Cihan, Öztürk'ün memur olduğuna ilişkin kendisine gelen bilgi ve belgeleri Twitter hesabından yayımladı.

İYİ PARTİLİ OR: BUNLARI TEMİZLEYECEĞİZ
İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, kendisinin de memurluktan gelme olduğunu, emekli olmadan siyasetin kenarından bile geçmediğini, memurların siyaset yapması ve başka bir işte çalışmasının kanunen yasak olduğunu söyledi. “Bu durum, iktidarın bu ülkeyi ne duruma getirdiğinin bir göstergesidir” diyen Or şöyle konuştu: “Bu ülkenin parasıyla hem bir kanalın muhabirliğini hem de memurluk yapıyor. Bunlar da yetmezmiş gibi işe dahi gitmiyor, provokatör eylemlerle ilgileniyor. Bu devleti tamamen tekelleştirmişler ve birilerine peşkeş çekiyorlar. Memursan memurluğunu, gazeteciysen gazeteciliğini yap. Bu cüreti gösterip bir siyasi görüşe hizmet ediyorsa o zaman devlet memurluğunu bırakacak. Devlet savurganlığını artık bırakalım. Bu devlet Türk milletini temsil ediyor, hükümetleri ya da şahısları değil. Bizlerin artık özellikle ‘devletin malı deniz, yemeyen bilmem ne’ dememeliyiz. Bizler bu devlete sahip çıktığımız sürece bunları temizleyeceğiz. Yazıktır, günahtır. Devlet parti devleti haline gelmiş. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Dünyaca işsizimiz var, bırakın bir vatandaşımız o işten faydalansın. Devletin birimleri derhal harekete geçerek bu şahısla ilişkisini kesmelidir."
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