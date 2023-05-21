A Haber yine kendini rezil etti

A Haber'in canlı yayında seyircilere gösterilen temsili oy pusulasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine 'Diğer Aday' ifadesinin yer aldığı fotoğrafsız bir oy kutucuğuna yer verildi.















İlk turda aldığı oyla ikinci tura kalan Kılıçdaroğlu'nu oy pusulasından çıkaran A Haber'in bu tutumu, Kılıçdaroğlu'na destek veren 24 milyon 594 bin 932 vatandaşın seçme iradesini yok saydıkları şeklinde değerlendirildi. Vatandaşların iradesine saygı duymayan A Haber, kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden yoğun tepki topladı.