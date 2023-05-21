Samanyolu Haber /Gündem / A Haber yine kendini rezil etti /21 Mayıs 2023 09:55

A Haber yine kendini rezil etti

İktidar yanlısı televizyon kanalı A Haber, seçmenlere oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri aktarırken bir skandala daha imza attı.

SHABER3.COM

A Haber'in canlı yayında seyircilere gösterilen temsili oy pusulasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine 'Diğer Aday' ifadesinin yer aldığı fotoğrafsız bir oy kutucuğuna yer verildi.



İlk turda aldığı oyla ikinci tura kalan Kılıçdaroğlu'nu oy pusulasından çıkaran A Haber'in bu tutumu, Kılıçdaroğlu'na destek veren 24 milyon 594 bin 932 vatandaşın seçme iradesini yok saydıkları şeklinde değerlendirildi. Vatandaşların iradesine saygı duymayan A Haber, kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden yoğun tepki topladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Haber yine kendini rezil etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:03