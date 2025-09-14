Samanyolu Haber /Spor / A Milli Basketbol Takımı son çeyrekte altın madalyayı kaçırdı /14 Eylül 2025 23:18

A Milli Basketbol Takımı son çeyrekte altın madalyayı kaçırdı

Riga'da EuroBasket 2025 final maçında Türkiye ve Almanya karşı karşıya geldi. Almanya karşısında mağlup olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa ikincisi oldu.

SHABER3.COM

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya karşısında mağlup olarak Avrupa ikinciliği ile yetindi.

Türk Milli Basketbol Takımı cuma günü yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı 26 sayı farkla mağlup etmiş ve finale yükselmişti.

Türkiye 24 yıl önce de ikinci olmuştu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı. Maçın ilk 3 periyodunu önde tamamlayan Türkiye son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve Almanya'ya 83'e 88'le yenildi. Bu skorla Avrupa ikincisi oldu. 

Türkiye'de oynanan EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele eden Türk Milli Basketbolcular şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi unvanını aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Milli Basketbol Takımı son çeyrekte altın madalyayı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:20:57