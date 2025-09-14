A Milli Basketbol Takımı son çeyrekte altın madalyayı kaçırdı

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya karşısında mağlup olarak Avrupa ikinciliği ile yetindi.





Türk Milli Basketbol Takımı cuma günü yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı 26 sayı farkla mağlup etmiş ve finale yükselmişti.





Türkiye 24 yıl önce de ikinci olmuştu





Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı. Maçın ilk 3 periyodunu önde tamamlayan Türkiye son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve Almanya'ya 83'e 88'le yenildi. Bu skorla Avrupa ikincisi oldu.





Türkiye'de oynanan EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele eden Türk Milli Basketbolcular şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi unvanını aldı.