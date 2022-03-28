Samanyolu Haber /Spor / A Milli Futbol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak /28 Mart 2022 11:01

A Milli Futbol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

Dünya Kupası şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı’mız, İtalya karşısında moral bulmak adına sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

Dünya Kupası şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı’mız, İtalya karşısında moral bulmak adına sahaya çıkacak. İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde İtalya'da yedi oyuncu kadrodan çıkartıldı. Türkiye, özel maçta yarınki rakibi İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak

TÜRKİYE-İTALYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)
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