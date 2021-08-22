Samanyolu Haber /Spor / A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı /22 Ağustos 2021 20:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Milliler, maça Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Yasemin Güveli ve Beliz Başkır'dan oluşan kadro ile çıktı.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan maçın ilk seti, büyük çekişmeye sahne oldu. Milliler, seti 31-29 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Türkiye, seti 25-21 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Son sette üstünlüğünü daha da arttıran Filenin Sultanları; seti 25-11, maçı ise 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, gruptaki ilk iki maçında ev sahibi Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı ise 3-0 mağlup etmişti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
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