Samanyolu Haber /Spor / A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı /18 Ağustos 2021 23:03

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-1'lik bir galibiyet aldı.

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Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'nın karşısına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, müsabakayı 3-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milliler, Avrupa 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Romanya'yla karşılaştı. Filenin Sultanları yenik duruma düştüğü müsabakadan 23-25, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.
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