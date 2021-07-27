A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi

Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avrupa'nın önemli takımlarından İtalya ile karşılaştı.







Nijerya asıllı Egonu, 29 sayı ile İtalyan ekibin en skorer oyuncusu oldu. Türk ekibinde ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı üretti.





A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.





A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu’nda kalan maçları şöyle:





29 Temmuz 2021: TSİ 15.45 Türkiye-ABD





31 Temmuz 2021: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin





02 Ağustos 2021: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya