Samanyolu Haber /Spor / A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi /27 Temmuz 2021 12:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Mücadele, 3-1'lik İtalya üstünlüğüyle noktalandı.

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Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avrupa'nın önemli takımlarından İtalya ile karşılaştı.

Nijerya asıllı Egonu, 29 sayı ile İtalyan ekibin en skorer oyuncusu oldu. Türk ekibinde ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı üretti.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu’nda kalan maçları şöyle:

29 Temmuz 2021: TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya
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