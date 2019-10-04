A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

H Grubu'nda 15 puanla lider durumda olan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk, ardından 14 Ekim Pazartesi günü de deplasmanda Fransa ile oynayacak.







İki karşılaşma için aday kadroda şu isimler yer alıyor:





Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır





Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram





Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci





Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman