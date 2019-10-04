Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım aday kadrosu açıklandı /04 Ekim 2019 21:27

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.Türkiye'nin oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu.

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H Grubu'nda 15 puanla lider durumda olan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk, ardından 14 Ekim Pazartesi günü de deplasmanda Fransa ile oynayacak.

İki karşılaşma için aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
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