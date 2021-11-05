Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım aday kadrosu açıklandı /05 Kasım 2021 20:27

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.A Milli Takım'ın, Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

SHABER3.COM

İki maçta sahaya sürülecek kadro şu futbolcular arasından seçilecek: 

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha / Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

Grupta puan durumu

1- Hollanda - 19 puan
2- Norveç - 17 puan
3- Türkiye - 15 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitarık - 0 puan 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Milli Takım aday kadrosu açıklandı Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:31:45