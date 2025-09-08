Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım evinde hezimete uğradı: 0-6 /08 Eylül 2025 00:05

A Milli Takım evinde hezimete uğradı: 0-6

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

SHABER3.COM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında İspanya, Pedri'nin golüyle öne geçti. 22. ve 45+1. dakikalarda Mikel Merino'nun attığı gollerle fark üçe çıktı ve ilk yarı 3-0 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 53. dakikada Ferran Torres skoru 4-0 yaptı. 58. dakikada Mikel Merino hat-trick yaparak farkı beşe çıkardı. 62. dakikada Pedri bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı. İspanya ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

A Milliler, 3. maçında Bulgaristan deplasmanına gidecek. İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

