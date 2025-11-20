Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım’ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu /20 Kasım 2025 19:16

A Milli Takım’ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimi sonrası netleşti. İlk turda Romanya ile karşılacak olan milliler, ikinci turda ise Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.

Milli Takım, Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. (Fotoğraf: Ozan Köse / AFP)

?FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin rakibi belli oldu. A Milli Takım’ın ilk turdaki rakibi Romanya oldu. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.

Kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.

EŞLEŞMELER

A yolu: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

B yolu: Polonya-Arnavutluk / Ukrayna-İsveç

C yolu: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

D yolu Çekya-İrlanda / Danimarka-Kuzey Makedonya

Kıtalar arası:

Yeni Kaledonya – Jamaika galibi Demokratik Kongo ile oynayacak

Bolivya – Surinam galibi ise Irak ile karşı karşıya gelecek.

HOCALARI TANIDIK

Romanya Milli Takımı’nın başında Türkiye’nin çok tanıdığı bir isim var.

Mircea Lucescu, Romanya’yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapmıştı.

ROMANYA’DA SÜPER LİG’DEN FUTBOLCULAR

Eyüpspor

Denis Dragu?

Santrafor

Çaykur Rizespor

Valentin Mihaila

Sol Kanat

Gaziantep FK

Deian Sorescu

Sağ Kanat

Alanyaspor

Ianis Hagi

On Numara
