A Milli Takım’ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu

?FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin rakibi belli oldu. A Milli Takım’ın ilk turdaki rakibi Romanya oldu. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.
Kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi’nde gerçekleşti.
Türkiye ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.
EŞLEŞMELER
A yolu: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda
B yolu: Polonya-Arnavutluk / Ukrayna-İsveç
C yolu: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya
D yolu Çekya-İrlanda / Danimarka-Kuzey Makedonya
Kıtalar arası:
Yeni Kaledonya – Jamaika galibi Demokratik Kongo ile oynayacak
Bolivya – Surinam galibi ise Irak ile karşı karşıya gelecek.
HOCALARI TANIDIK
Romanya Milli Takımı’nın başında Türkiye’nin çok tanıdığı bir isim var.
Mircea Lucescu, Romanya’yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapmıştı.
ROMANYA’DA SÜPER LİG’DEN FUTBOLCULAR
Eyüpspor
Denis Dragu?
Santrafor
Çaykur Rizespor
Valentin Mihaila
Sol Kanat
Gaziantep FK
Deian Sorescu
Sağ Kanat
Alanyaspor
Ianis Hagi
On Numara