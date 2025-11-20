A Milli Takım’ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu

Türkiye ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.





Bolivya – Surinam galibi ise Irak ile karşı karşıya gelecek.





Mircea Lucescu, Romanya’yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapmıştı.





Milli Takım, Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. (Fotoğraf: Ozan Köse / AFP)?FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin rakibi belli oldu. A Milli Takım’ın ilk turdaki rakibi Romanya oldu. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.Kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi’nde gerçekleşti.A yolu: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlandaB yolu: Polonya-Arnavutluk / Ukrayna-İsveçC yolu: Slovakya-Kosova / Türkiye-RomanyaD yolu Çekya-İrlanda / Danimarka-Kuzey MakedonyaKıtalar arası:Yeni Kaledonya – Jamaika galibi Demokratik Kongo ile oynayacakRomanya Milli Takımı’nın başında Türkiye’nin çok tanıdığı bir isim var.EyüpsporDenis Dragu?SantraforÇaykur RizesporValentin MihailaSol KanatGaziantep FKDeian SorescuSağ KanatAlanyasporIanis HagiOn Numara