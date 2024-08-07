Samanyolu Haber /Gündem / A Milli Takım maçlarının yayın adresi değişti: İşte yeni adres! /07 Ağustos 2024 19:51

A Milli Takım maçlarının yayın adresi değişti: İşte yeni adres!

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Media Group'tan satın aldı. A Milli Takım'ın yayın hakları, UEFA ile yapılan anlaşma sonucunda dün Saran Media Group'a geçmişti.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan maç yayın hakları el değiştirdi.

Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun yıllardır ekranlarından yayınladığı milli maçların bir bölümüne veda etti.

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, geçtiğimiz gün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın hakkını 2028'e kadar satın almıştı.

SADECE BİR GÜN SONRA...

Gazeteci Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını sadece bir gün sonra Saran Medya'dan satın aldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.
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