Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım'dan Bulgaristan'da tarihi fark! /12 Ekim 2025 09:47

A Milli Takım'dan Bulgaristan'da tarihi fark!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

SHABER3.COM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov kendi kalesine, 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve son olarak 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Bulgaristan'ı tek golünü 13. dakikada Kirilov attı.

Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, E grubundaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bulgaristan ise grupta puansız olan tek takım konumunda.

Grupta gelecek maç A Milli Takımımız, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak. Bulgaristan, İspanya'ya konuk olacak.

BULGARİSTAN DEPLASMANINDA İLK
A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan karşı deplasmanda 12. maçına çıktı. Bu galibiyetimizden önceki karşılaşmalarda milli takım, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Milli Takım'dan Bulgaristan'da tarihi fark! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:03