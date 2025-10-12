A Milli Takım'dan Bulgaristan'da tarihi fark!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.





Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov kendi kalesine, 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve son olarak 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.





Bulgaristan'ı tek golünü 13. dakikada Kirilov attı.





Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, E grubundaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bulgaristan ise grupta puansız olan tek takım konumunda.





Grupta gelecek maç A Milli Takımımız, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak. Bulgaristan, İspanya'ya konuk olacak.





BULGARİSTAN DEPLASMANINDA İLK

A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan karşı deplasmanda 12. maçına çıktı. Bu galibiyetimizden önceki karşılaşmalarda milli takım, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.