Samanyolu Haber /Gündem / A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oluyor! /14 Eylül 2021 14:39

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oluyor!

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran Kuntz, bir dönem Beşiktaş forması da giymişti.

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A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.

Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.
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