Samanyolu Haber /Spor / A Milliler 'kapalı gişe' oynayacak... /03 Ekim 2019 00:31

A Milliler 'kapalı gişe' oynayacak...

EURO 2020 yolunda Türkiye'nin 11 Ekim 2019 Cuma günü Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşacağı maçın biletleri tükendi.

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A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza büyük bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.
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