Samanyolu Haber /Gündem / A Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi /28 Ekim 2024 12:14

A Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde uzun bir süredir devam eden partileşme hareketi nihayete erdi. A Parti (Anahtar Parti) adıyla kurulan partinin teşkilat başkanı Ayhan Erel, beraberindeki parti üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na, partinin kuruluş dilekçesini teslim etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de bağ evinde 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.' Partimizin adı üzerinde yorumlar var. Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız. Bunu Türkiye'nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası'na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz" dedi.

"ŞİDDETLİ BİR DALGA GELİYOR"
"Çok büyük dip dalga" olduğunu öne süren Erel, "Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Olmayan ekonomi ve erozyona uğrayan akıl, ahlak ve adaletle bu problemlerin tamamını inşallah bu liyakatli, şöhretsiz kadrolarla çözeceğiz. Milletimizin gözü aydın olsun. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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