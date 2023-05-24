Samanyolu Haber /Spor / A Spor'da Hakan Şükür övgüsü: Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez /24 Mayıs 2023 22:19

A Spor'da Hakan Şükür övgüsü: Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez

A Spor'da futbol yorumcusu Kemal Belgin'in, Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür'e yönelik yorumları gündem oldu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre A Spor'da Onur Yıldız'ın sunduğu 90'a programında Levent Tüzemen, Kemal Belgin ve Güven Taner spor gündemini ele aldı.

Yorumculardan Kemal Belgin'in Hakan Şükür'e dair sözleri gündem oldu. Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah bende öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez." ifadelerini kullandı.

Sunucu Onur Yıldız'ın konuyu değiştirmek için "Türkiye'ye dönelim biz, futbola dönelim" sözlerinin ardından Belgin "Öyle mi? Ayakkabısının bağı etmez bağı" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Spor'da Hakan Şükür övgüsü: Hiçbiri onun ayakkabısının... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:42