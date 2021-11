'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

Mağaza Market-Sen’in yayımladığı açıklamaya göre işçiler tavuk, yoğurt gibi ürünlerin “aseton” ile son kullanma tarihlerinin sildirildiğini, bu şekilde ürünlerin son kullanma tarihinin görülemediğini ve satışa sunulduğunu belirtti.









Her şey “fire vermemek” için





A101 marketlerinde çalışanlar üzerindeki baskılar ve usulsüzlükler hız kesmeden devam ediyor. İşçilere uygulanan mobbingle anılan A101 mağazlarında son kullanma tarihi yaklaşmış ya da geçmiş ürünlerin kasada zorla kasiyerlere sattırılması daha önce gündeme gelmişti. Ancak Artvin’deki A101’de işçilerin video kaydına aldığı ve Mağaza Market-Sen aracılığıyla duyurduğu son gelişme oldukça tepki çekti.Sendika.org'ungöre, Artvin A101’de, bölge sorumluları ve satış müdürleri işçilere zorla son kullanma tarihi geçmiş ürün sattırmaya çalıştı. İşçiler yapılan uygulamayı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim yapması gerektiğini belirten sendika, “Bakanlığı harekete geçmeye ve görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Her A101 ve zincir markette acil denetim yapılmalı, gerekli soruşturmalar yürütülmelidir” dedi.Ayrıca tüm market işçilerini ve vatandaşları denetim/soruşturma için gördüğü her bozuk ürünü, Tarım ve Orman Bakanlığının “Alo 174” Gıda Hattı’na bildirmeye çağırdı.Mağaza Market-Sen’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:Artvin A101’de, bölge sorumluları ve satış müdürleri işçilere zorla son kullanma tarihi geçmiş ürün sattırmaya çalıştı. İşçiler yapılan uygulamayı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.Bugüne kadar birçok A101 işçisi son kullanma tarihi yaklaşan ya da son kullanma tarihi geçen ürünlerin satılması için sorumlularından baskı gördüğünü sendikamıza bildirdi. Mağaza Market-Sen olarak A101’de yaşanan bu skandalı defalarca gündeme getirdik: İstanbul, Ankara, Ceylanpınar, Siirt, Malatya… Şimdi ise Artvin.Artvin’den üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı görüntülerde tavuk, yoğurt gibi ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen reyonda satışa hazır olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken A101 işçisi, imha edilmesi gereken bozuk ürünlerin satılması için baskı gördüklerini de anlatıyor. İşçiler “aseton” ile son kullanma tarihlerinin sildirildiğini, bu şekilde reyondaki ürünlerin son kullanma tarihinin görülemediğini ve satışa sunulduğunu dile getiriyor.A101 mağazalarında esas dert “fire vermemek”. Bunun için halkın sağlığına göz dikildiğini görüyoruz. Buna karşı çözüm ve adres belli. Bozuk ürünlerin satışının durdurulması, işçilerin bu baskıdan kurtulması için denetim şart. Denetleme sorumluluğu ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Bakanlığı harekete geçmeye ve görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Her A101 ve zincir markette acil denetim yapılmalı, gerekli soruşturmalar yürütülmelidir.Tüm market işçilerini ve halkımızı denetim/soruşturma için gördüğü her bozuk ürünü, Tarım ve Orman Bakanlığının “Alo 174” Gıda Hattı’na bildirmeye çağırıyoruz.A101 işçileri karşı karşıya kaldığı usulsüzlükleri belgeliyor ve itirazlarını yükseltiyor. Sendikamız bugüne kadar gündeme gelmeyen her skandalı, herkese duyurmaya devam edecek. A101 işçileri bu usulsüzlüklerin, baskının ve sömürü zincirinin karşısında asla yalnız kalmayacak.