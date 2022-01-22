Samanyolu Haber /Ekonomi / A101'de rezaletler bitmiyor /22 Ocak 2022 15:49

A101'de rezaletler bitmiyor

A101 marketlerinde, 'tasarruf' ve 'masraf olmasın' diye klimalar çalıştırılmamaya başladı. Konuya ilişkin konuşan bir A101 işçisi, ''Klimalarımızı yaktırmıyorlar. Elektrik sobalarımız vardı, onları da kaldırttılar. Sobaların kaldırılması adaletsizlik. Üşüyoruz. Çok üşüyoruz'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

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Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, zincir market A101'de klima açılmasına kısıtlama getirildiği duyuruldu.

İşçilerinden gelen mesajları da paylaşan sendika, A101’de 11.00-16.00 ve 19.00-21.00 arasında klimaların çalışmadığını belirtti.

''VAR MI BÖYLE ADALET?''

Açıklamanın devamında, ''Başta A101 ve diğer zincir marketler 'tasarruf' adı altında mağazalarda klima açılmasına kısıtlama getirildi. Sendika, işçiler soğukta üşüyerek çalışıyor. Patronlar sıcak odasında oturuyor. Var mı böyle adalet?” diye soruldu.

''ÜÇ KAT GİYİNİYORUM''

Sosyal medyadan konuya ilişkin konuşan A101 işçisi, söz konusu uygulamanın adaletsizlik olduğunu söyledi.

A101 işçisi şunları söyledi:

''İskandinav ülkelerini ziyarete gitmiyoruz. Mağazaya çalışmaya geldik. Üç kat giyiniyorum. Ayağımda üç kat çorap var. Mağazaya çalışmaya geldik. Üşüyoruz. Çok üşüyoruz. Klimalarımızı yaktırmıyorlar elektrik tasarrufundan dolayı. Elektrik sobalarımız vardı, onları da kaldırttılar. Biz nasıl şartlarda çalışıyoruz, çok önemli değil. Sobaların kaldırılması adaletsizlik."
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