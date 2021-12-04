Samanyolu Haber /Gündem / A101'de zam fırtınası /04 Aralık 2021 12:52

A101'de zam fırtınası

Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından marketlerde zam fırtınası başladı. A101'de dün gece geç saate kadar markette etiket değiştiren işçiler, bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.



Artan enflasyon, dolar kurunun yükselmesi, Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybı, temel gıda maddelerindeki zamlara her gün bir yenisini daha ekledi.

TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.



A101'DE ETİKET DEĞİŞİMİ

TL'nin değer kaybı sonrası yeni gelen zamlarla birlikte A101'de dün gece geç saate kadar markette etiket değiştiren işçiler, bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı.



MAĞAZA MARKET'SEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mağaza Market-Sen, ''TÜİK'in açıkladığı #enflasyon oranının ardından sendikamızın çağrısıyla onlarca marketten yüzlerce ürün etiketi işçiler tarafından fotoğraflandı. İşçiler hala marketlerde ürünlerin etiketlerini değiştiriyor. 4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan... En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında'' ifadelerine yer verildi.






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