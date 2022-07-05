Samanyolu Haber /Teknoloji / Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 deneyi tamamlandı /05 Temmuz 2022 00:00

Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 deneyi tamamlandı

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nde 8 aydır devam eden, Ay'a uçuşun ve inişin simüle edildiği izolasyon deneyinin bugün sona erdiği öğrenildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nde 8 aydır devam eden, Ay'a uçuşun ve inişin simüle edildiği izolasyon deneyinin bugün sona erdiği öğrenildi.

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere 8 aydır devam eden, Ay'a uçuşun ve inişin simüle edildiği ve 2’si kadın, 3’ü erkek olmak üzere toplam 5 mürettebat üyesinin katıldığı izolasyon deneyi bugün sona erdi.

Deneye katılan 5 mürettebat üyesi, Ay yörünge istasyonunda ve Ay yüzeyinde gerçek bir uzay seferinin çalışmasını simüle eden koşullarda 240 gün geçirdi ve bugün ilk kez uzay aracı simülatöründen ayrıldı.

Mürettebat kaptanı Oleg Blinov, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü Direktörü Oleg Orlov’a programın tamamının yerine getirildiğini rapor etti.

Eşsiz Karasal İstasyonda Bilimsel Uluslararası Araştırma (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station – SIRIUS-21) adlı izolasyon deneyi 4 Kasım 2021’de başlamıştı. Deneye Rusya'dan 3, ABD'den 2 ve BAE'den 1 olmak üzere toplam 6 gönüllü katılmış, fakat Rus ekibindeki Yekaterina Karyakina, spor faaliyetleri sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle 33. günde deneyde ayrılmak zorunda kalmıştı.


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