Samanyolu Haber /Gündem / AA ve TRT'de çalışan sayısı sır oldu /10 Ağustos 2024 09:22

AA ve TRT'de çalışan sayısı sır oldu

Anadolu Ajansı ve TRT'de çalışan sayısı bilinmiyor. CİMER, bununla ilgili soruya, “Paylaşılması mümkün değil” yanıtını verdi.

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Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun (TRT) çalışan sayısı yıllardır gizleniyor. BirGün, muhalefetin sık sık eleştirdiği, özellikle seçim dönemlerinde neredeyse muhalefet partilerinin haberlerine hiç yer vermeyen TRT ve Anadolu Ajansı’nın çalışan sayısını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

Geçmiş yıllara kıyasla ihtiyaç olan kadronun çok üstünde personel istihdam edildiği, bunların bazılarının da kadroları kurumlarda olmakla birlikte başka kamu kurumlarında çalıştığı iddialarına konulan olan TRT ve AA'nın personel sayısı açıklanmadı. 10 Temmuz tarihinde iletilen, “TRT ve Anadolu Ajansı'nın çalışan sayısı nedir?” ifadelerinin yer aldığı soruya bir ay sonra, 7 Ağustos tarihinde yanıt verildi.

Anadolu Ajansı’nın yanıtında, “Anadolu Ajansı T.A.Ş. ticaret siciline kayıtlı bir anonim şirketi olup kamu tüzel kişiliğine haiz değildir. İş bu nedenle başvuruya cevap verme sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ayrıca; talep etmiş olduğu bilgi ve belgeler şirkete özel bilgi niteliğinde olup, tarafımızdan bu tür bilgi ve belgelerin herhangi bir kişi ile paylaşılması mümkün değildir” denildi.

TRT’nin yanıtında ise şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere anılan Kanunun (Bilgi Edinme Kanunu) 25’inci maddesinde; ‘Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde talebiniz hakkında işlem tesis edilememiştir…”
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