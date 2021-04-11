Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA), "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde" haberindeki rakamların gerçek olmadığını söyledi. Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin 900 bin ton civarında olduğunu belirten Yıldırım, "Çiftçinin elinde nasıl 750 bin ton olur?" ifadelerini kullandı.





AA'nın haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı bildirildi" denildi.





Haberde, şu ifadeler kullanıldı:





"Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye destek verildi. TMO'nun, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı, satın alınan ürünün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarına çözüm için destek çalışmalarının süreceğini bildirdi."













Tarım yazar Yıldırım, AA'nın haberine tepki gösterdi. "Bu nasıl habercilik?" diyen Yıldırım, "Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltiği satın alacak diye haber geçti. Haberdeki rakamlar çok abartılı, daha doğrusu gerçek değil" ifadelerini kullandı.





"Fakat yaygın ve bilinen gazete, TV ve internet sitelerinin neredeyse tamamı hiç sorgulamadan haberi olduğu gibi yayımladı" diyen Yıldırım, şunları söyledi:





"Türkiye'nin toplam çeltik üretimi 900 bin ton civarında. Çiftçinin elinde nasıl 750 bin ton olur? Patates ve soğan verileri de yanlış.





Doğrusu şöyle olacaktır:





Patates 200 - 300 bin ton





Soğan 40 - 50 bin ton





Çeltik 40 - 50 bin ton."