Samanyolu Haber /Gündem / AA'nın röportajı kriz çıkardı: 'Anlayamadım' dedi, Fahrettin Altun'u etiketledi! /27 Ekim 2021 13:21

AA'nın röportajı kriz çıkardı: 'Anlayamadım' dedi, Fahrettin Altun'u etiketledi!

10 Büyükelçinin 'Osman Kavala' çağrısıyla başlayan kriz siyasetin gündemine otururken Anadolu Ajansı'nın Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yla yaptığı röportaj AKP'nin tepkisine neden oldu.

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Anadolu Ajansı, iş insanı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi için yaptığı çağrı yapan büyükelçiler arasında yer alan Fransa Büyükelçisi Herve Magro için övgü dolu ifadelerin yer aldığı bir haber yayınladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı verdiği 10 büyükelçi arasında yer alan Magro için “Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye sevgisini AA'ya anlattı” başlığıyla yayınlanan haberde "Büyükelçinin Türkçe konuşması", "kebabı sevmesi" gibi özelliklerine yer verildi.

Magro’nun röportajda ayrıca “Arada problemler çıkar ama İki ülke arasında ama ben iki ülkenin, iki toplumun çok yakın olduğuna inanıyorum. Her zaman geleceğe bakmamız lazım” dediği belirtildi.

"ANLAYAMADIM FAHRETTİN ALTUN"
AA'nın bu zamanlaması hayli ilginç haberine iktidara yakınlığıyla bilinen Ardan Zentürk'ten tepki geldi. Zentürk, sözkonusu haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik "Ben, @anadoluajansi'nın, "büyükelçiler krizi" sürerken, SALDIRGAN Fransız büyükelçi için hem de "FRANSA'NIN ANKARALI BÜYÜKELÇİSİ" başlıklı övgü yüklü bir söyleşi yayınlamasını ve bu söyleşilerin medyada yer bulmasını anlayamadım @fahrettinaltun" diye seslendi.



"SÖZKONUSU EYFEL İSE..."
AKP MKYK Üyesi Metin Külünk de Zentürk'ün Altun'a yönelik tepkisini alıntılayıp şöyle yazdı:

"Bazen anlayamadığımız çok enteresan gelişmeler oluyor ki Sayın @ardanzenturk

 Galiba ”Batıcılık”hala kompleksli profillerin hangi düşünce ve yaşam biçiminde olursa olsun yüzünü döndüğü adres.

Eh helede söz konusu Eyfel Kulesi ise kim  hatırlar HORASAN’ı"


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