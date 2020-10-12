Halkın vergileriyle AKP propagandası!

Anadolu Ajansı (AA) abone gelirlerinin haricinde halkın vergilerinden aktarılan paralarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) resmi yayın organı gibi haber yayımlamaya devam ediyor.





Sözcü yazarı Çiğdem Toker bugün yayımlanan makalesinde AKP'nin AA'yı nasıl çiftliğe dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.





"Anadolu Ajansı (AA) İletişim Başkanlığı'na bağlı. Başkanlık, her yıl AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili. Sayıştay'ın son raporuna göre İletişim Başkanlığı'na 2019 yılı bütçesinden 418,9 milyon TL ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin 377.8 milyon TL'si harcanmış. Harcamalarda en yüksek pay 'mal ve hizmet alım giderleri'nde." değerlendirmesinde bulundu.







AA'YA BÜTÇEDEN 273,7 MİLYON TL AKTARILDI





Toker, "Sayıştay'ın rapordaki değerlendirmesi şöyle: 'Ana kalemler arasında mal ve hizmet alım giderleri olarak 308 milyon 849 bin 968 TL dikkati çekmektedir. Bu miktarın büyük bir kısmı Anadolu Ajansı'ndan yapılan hizmet alımından meydana gelmektedir. Başkanlık ile Anadolu Ajansı arasında 16.07.2019 tarihinde bir sözleşme yapılmış olup Başkanlığın 2019 yılında Anadolu Ajansı T.A.Ş.'ye yapılan parasal aktarımın tutarı 273 milyon 742 bin TL olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.





Toker şunları dile getirdi: "Sözün özü, AA'ya bütçeden geçen yıl 273,7 milyon TL aktarılmış. Aynı AA, 2019 yerel seçimlerindeki veri kesintilerini, ancak daha önemlisi (YSK'nın 'biz değiliz' dediği) sandık başındaki kaynaklarını hâlâ şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamış değil."