AB 11 ülkeyi daha güvenli ilan etti: Türkiye yine yok

Hali hazırda Arnavutluk, Avustralya, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayland, ABD, Çin, Hong Kong ve Tayvan'ın bulunduğu listeye eklenen 11 yeni ülke şunlar:







Kanada, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Kosova, Moldova, Karadağ, Katar ve Suudi Arabistan.





Bununla birlikte AB sınırları içinde kısıtlamasız seyahatin yeniden başlamasını mümkün kılacak olan 'Dijital Aşı Sertifikası' bu gece yarısı yürürlüğe giriyor.





1 Temmuz'dan itibaren Avrupa dışından gelecek vize sahibi yolcular için de kısıtlamalar yumuşatılacak bu sertifika ile yumuşatılmış olacak.





Dijital ya da kağıda basılı bir QR kodundan oluşan sertifikayı almak için üç koşuldan birinin yerine gelmiş olması gerekli:





*AB ya da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınmış koronavirüs aşılarının her iki dozunu da en az 14 gün önce yaptırmış olmak.

*Seyahatten kısa süre önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıkması.

*Son 6 ay içerisinde Covid geçirmiş ve antikor geliştirmiş olmak.





AB tarafından tanınan koronavirüs aşıları ise şunlar: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson. DSÖ bu aşıların yanı sıra Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşılarına da acil kullanım onayı verdi ancak AB ilaç regülatörü EMA henüz Çin aşılarına onay vermiş değil.