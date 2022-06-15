Samanyolu Haber /Sağlık / AB, 110 bin maymun çiçeği aşısı sipariş etti /15 Haziran 2022 08:12

AB, 110 bin maymun çiçeği aşısı sipariş etti

Dünya genelinde Maymun Çiçeği hastalığının Afrika dışındaki ülkelerde bulaştığı kişi sayısının bin 300'ü aşmasının ardından Avrupa Birliği (AB) aşı hazırlıklığı için harekete geçti.

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Birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile yaklaşık 110 bin doz aşı tedariki için anlaştı.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, aşıların AB fonlarıyla satın alınacağını ve AB ülkelerine teslim edileceğini söyledi. Dozlar, en acil ihtiyacı olan ülkelerden başlamak üzere nüfusa orantılı olarak dağıtılacak.

Bavarian Nordic, teslimatların hemen başlayacağını ve önümüzdeki aylarda tamamlanacağını açıkladı.

Komisyon, 19 AB ülkesinde ve ayrıca AB üyesi olmamalarına rağmen doz alma hakkına sahip olacak Norveç ve İzlanda'da yaklaşık 900 maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nde Maymun Çiçeği'ne karşı henüz onay almamış aşı, Çiçek hastalığına karşı Avrupa'da Imvanex, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise Jynneos adıyla satılıyor.

Komisyon, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) şu anda Maymun Çiçeği'ne karşı da aşının hızlı bir şekilde onaylanması için Bavarian Nordic ile görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Aralarında Almanya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı AB ülkeleri mayıs ayının sonlarına doğru Maymun Çiçeği aşısı için stok yapmaya başladıklarını açıklamışlardı.

Bavarian Nordic şirketi, AB ile yapılan ve diğer aşı tedarik anlaşmaları sayesinde bu yılın mali sonuçlarına ilişkin görünümünü yükseltti.
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