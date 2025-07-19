AB, 18. Yaptırım paketini onayladı

Yeni yaptırım paketi, “Kuzey Akım” gaz boru hatlarını ve Hindistan’daki Rosneft rafinerilerini kapsıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin bu adımıyla Rusya’nın savunma sanayi kompleksine daha fazla baskı uygulanması hedefleniyor.





Kaja Kallas, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamaların Rusya’ya karşı şimdiye kadar uygulanan en güçlü yaptırım paketi olduğunu ifade etti. Yeni yaptırım paketi kapsamında, Brüksel’in “gölge filosu” olarak adlandırdığı 105 tanker daha kara listeye eklenecek. Ayrıca, Rusya petrolüne uygulanan fiyat tavanının düşürülmesi de gündemde.

Kallas, bu konuda detaylı bilgi vermese de, Reuters’ın diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, fiyat tavanı varil başına yaklaşık 47,6 dolara düşürülecek.





Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği, Rusya ile bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmek için kullanıldığı düşünülen birkaç Çin bankasına da kısıtlamalar getirecek.





AB yaptırımların devamlılığına kararlı





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile barış anlaşmasını kabul etmesi için Rusya’ya baskı uygulamaya devam edileceğini belirtmişti.





Avrupa Birliği’nin bu yeni yaptırım paketi, Rusya’nın ekonomik ve savunma sanayi alanlarında daha fazla baskı altına alınmasını amaçlıyor. Bu adım, Rusya’nın uluslararası alandaki faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.





Rusya’dan Batılı yazılımlar ve mesajlaşma uygulamalarına yasak hamlesi





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, “dost olmayan” ülkelerden gelen yazılımların, özellikle iletişim hizmetlerinin kullanımına kısıtlamalar getirilmesi konusunda öneriler hazırlama talimatı verdi.





Bu talimatın 1 Eylül’e kadar yerine getirilmesi gerekiyor. Karar, Kremlin’in iş dünyası temsilcileriyle yapılan bir toplantıda yayınlanan basın açıklamasında belirtildi.





Mayıs ayındaki bir toplantıda Putin, Rusya’ya karşı faaliyet gösteren ancak tamamen Rus pazarından çekilmemiş yabancı hizmetlerin “boğulması” çağrısında bulundu. Putin, Rusya’nın hiçbir şirketi pazarından kovmadığını ve faaliyetlerine engel olmadığını, aksine onların çalışmaları için uygun koşullar yarattığını vurguladı.





Rusya Dijital Dönüşüm Bakanı Maksut Şadayev, yabancı bulut hizmetlerinin kullanımının aşamalı olarak kısıtlanması önerisinde bulundu. Şadayev, bu hizmetlerin Rus muadillerinin bulunduğunu ve yerel çözümlerin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.