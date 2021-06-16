AB 6 ülkeye daha kısıtlamaları kaldırdı: Türkiye yine listede yok

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin onay verdiği yeni listeye göre; ABD, Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan seyahat açısından ‘riskli’ addedilen ve sadece zaruri seyahatlere izin verilen ülkeler listesinden çıkarıldı.





LİSTEDE TÜRKİYE YER ALMADI





Listede Türkiye yer almadı. Hong Kong ve Macau’nun da, AB’ye yönelik seyahat uyarılarını kaldırmaları halinde mütekabiliyet temelinde listeye dahil edileceği açıklandı.





KISITLAMALARIN AŞAMALI OLARAK KALDIRILMASI BEKLENİYOR





AB’nin ortak kararı uyarınca, üye ülkelerin şu ana dek Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland’a yönelik seyahat kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırmalarına izin verilmişti. Bu listeye yeni eklenen altı ülkeye kısıtlamaların da aşamalı biçimde kaldırılması bekleniyor.