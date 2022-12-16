AB 9. yaptırım paketinde anlaştı fakat ticaretini de artırdı

2022 yılının ilk dokuz ayında Avrupa Birliği’nin (AB) Rus ürünleri ithalatının 1.5 kat artış kaydettiği, Rusya’nın ihracatının ise yüzde 42 oranında arttığı bilgisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi.







Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, “İlginç bir veri ama yaptırımlara rağmen bu yılın ilk dokuz ayında Rusya'dan AB ülkelerine temel ürün tedariki 1.5 kat arttı, Rusya'nın toplam ihracatı yüzde 42 oranında arttı, lehimize olan ticaret fazlası ise 2.3 kat artışla 138 milyar dolara çıktı.” AB’nin Rus ürünlerini tüketmeye devam ettiğini, ancak Rusya’ya yapılan tedariki kıstığını ifade eden Putin, bu durumun ‘sonsuza kadar devam edemeyeceğinin’ altını çizdi.





Rusya bu yıl 50 milyon ton tahıl ihraç edecek

Tarım yılının sonuçlarına göre tahıl ihracatının yaklaşık 50 milyon ton olacağı bilgisini veren Putin, Rusya’nın yıl sonuna kadar 4-5 milyon ton daha tahıl ihraç etmeyi planladığını belirtti. Rusya’nın 25 milyon tondan fazla mineral gübre ihracatı yaptığını da sözlerine ayrıca ekledi.







Putin, dost ülkelere petrol ihracatının ilk dokuz ayın sonuçlarına göre neredeyse yüzde 25 oranında artış kaydettiğine dikkat çekti.

Rusya’nın sıkıştırılmış doğalgaz (LPG) üretimini 2030 yılına kadar 70 milyar metreküpe çıkarmak niyetinde olduğunu vurguladı.





samanyoluhaber.com - Moskova