AB-ABD arasında vergi gerilimi: 'Kararlı önlemler alabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden (AB) gelen ürünlere yüzde 30'luk gümrük vergisi uygulanacağına yönelik açıklaması Washington'ın Avrupalı müttefiklerinin tepkisine neden oldu.





Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Washington'la adil bir anlaşmaya varılamaması halinde tarifelere karşı kararlı önlemlerin hayata geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti.





Süddeutsche Zeitung'a konuşan Bakan, ABD'ye ciddi ve çözüm odaklı müzakerelerin hala gerekli olduğunu, ancak bu müzakereler başarısız olursa AB'nin Avrupa'daki iş ve işletmeleri korumak için "kararlı karşı önlemleri devreye sokmasının gerekli olacağını" söyledi.





"Pragmatik çözüm" çağrısı

Tarifelere bir diğer tepki de Ekonomi Bakanlığından geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "ticaret savaşı" gerilimini sonlandıracak pragmatik bir çözüm çağrısında bulundu.





Tarifelerin ihracat yapan Avrupalı firmaları oldukça olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Bakan, "Aynı zamanda ekonomiye ve Atlantik'in diğer kıyısındaki tüketiciye de ağır bir etkisi olacak" dedi.





Reiche, yaptığı yazılı açıklamada, "Müzakerelerde ivedilikle pragmatik bir çözüme ulaşılması gerektiğini" vurguladı.





Von der Leyen: Karşı önlemleri bekletiyoruz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Pazar günü yaptığı açıklamada, Birlik'in çözüm arayışını vurguladı. Komisyon Başkanı, Brüksel'in yüzde 30'luk tarifeleri engellemek için uzlaşma arayışında olduğunu ve ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık verme konusunda beklemede olacaklarını söyledi.





Von der Leyen, "ABD bize müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılamaması hâlinde devreye girecek önlemleri içeren bir mektup gönderdi. Bu nedenle karşı önlemlerimizin ertelenmesini Ağustos başına kadar uzatacağız" ifadelerini kullandı.





Von der Leyen, Cumartesi günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da, "AB ihracatlarına yönelik yüzde 30'luk vergi tarifesi, Atlantik'in iki yakasındaki işletmeleri, tüketicileri ve hastaları olumsuz etkileyecektir" demişti. Komisyon Başkanı, 1 Ağustos'a kadar uzlaşmaya varmak için çalışacaklarını belirtirken orantılı karşı önlemler temelinde AB çıkarlarını korumaya da hazır olduklarını vurgulamıştı.





Trump'tan AB'ye haksız ticaret politikası suçlaması

Haftalar süren ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından ABD Başkanı Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada AB ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30'luk gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da von der Leyen'a ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupların fotoğraflarını paylaştı.





Trump'ın von der Leyen'e yönelik mektubunda Washington'ın AB'yle olan "uzun süreli, geniş çaplı ve kalıcı" ticaret açığına dikkat çekerek, Avrupa Birliği'ni adil olmayan ticaret politikaları ve engellerle suçladığı görüldü. Trump, mektubunda AB'den daha "dengeli" bir ilişki talep ederek, Birliğin karşı tedbirlerle yanıt vermesi durumunda ek tarifelerin gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı diğer yandan AB ülkelerinin ABD toprakları içinde üretime karar vermesi hâlinde tarifelerin tamamen kaldırılabileceğine işaret etti.





Yüzde 30'luk tarifenin "tüm sektörel tarifelerden ayrı olduğunu" belirten Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 50'lik tarife ile otomobil ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifelerin de geçerli olacağına işaret etti.





Washington; Kanada, Japonya ve Brazilya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik öngörülen vergi oranlarını düşürebilecek müzakereler için 1 Ağustos'a kadar süre tanıyor. Bazı yatırımcılar ve ekonomistler de Trump'ın tarifelerle ilgili tehditlerini geri çekme eğilimine dikkat çekiyor.