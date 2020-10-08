Samanyolu Haber /Gündem / AB, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan ilaçtan 500 bin doz daha sipariş etti /08 Ekim 2020 15:14

AB, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan ilaçtan 500 bin doz daha sipariş etti

AB Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. İlacın koronavirüs hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

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AB Komisyonu, koronavirüs hastalığına karşı kullanılmak üzere Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. Amerikan Gilead Sciences şirketinin ürettiği ilaç Afrika'daki Ebola salgınına karşı geliştirilmiş, koronavirüs vakalarında da iyileşme sürecini hızlandırıcı etki yaptığı gözlenmişti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 27 AB üyesi ülke ile Britanya, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve altı Balkan ülkesinin ilaç temini için Komisyon'a başvurabilecekleri bildirildi.

Remdesivir'in AB içinde satış ve kullanımı için Temmuz ayı başında hızlandırılmış bir süreç izlenerek koşullu izin verilmiş, AB Komisyonu Ağustos ayında ilk 33 bini aşkın doz için sipariş vermişti. 70 milyon euro değerindeki ilaçların AB bütçesinde koronavirüs salgını için ayrılan acil yardımlardan karşılandığı, üye ülkeler ve Britanya'ya dağıtıldığı açıklanmıştı. Yeni siparişin finansmanı konusundaysa henüz bir bilgi verilmedi.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, özellikle oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hastalarda iyileşme süresini büyük ölçüde kısaltan Remdesivir, en fazla on gün kullanılabiliyor. RKI, ilacın hastalığın ilk safhalarında kullanılmaya başlanması gerektiğine, geç başlanılan tedavilerde olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de Remdesivir kullanılmıştı.
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