AB, ABD, Kanada ve İngiltere’den Belarus’a yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada, Belarus Başkanı Alexander Lukashenko hükümetine karşı yeni yaptırımlar getirdi.







ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, “İnsan hakları ihlalleri ve sınır bölgelerinde düzensiz göçmen bulundurmaları nedeniyle Belarus’a yapılan yaptırımlar artırılacaktır” denildi. Açıklamada, yaptırımların belirli kişi ve kuruluşları kapsayacağı belirtildi.





‘YAPTIRIMLAR, GÖÇMENLERİN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞI BİR YANIT’





Baskı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu Belaruslu 8 kişiye yaptırım uyguladığını belirten İngiltere, Belarus’un “en önemli döviz kaynağı” olan potasyumlu gübre üreticisi JSC Belaruskali şirketinin tüm faaliyetlerini de askıya aldığını duyurdu.





ABD, BELARUS’A AİT 30’DAN FAZLA KURULUŞA YAPTIRIM UYGULADI





ABD, Ağustos ayında kara listeye aldığı bu gübre şirketine bağlı 12 kuruluşun çalışmalarını durdurdu. ABD ayrıca, Belarus’a ait 3 uçağı bloke edilmiş mülk olarak tanımladı ve Belarus devlet işletmelerine, rejimi destekleyen bireyler de dahil olmak üzere 32 kişi ve kuruluşa ekonomik kısıtlamalar getirdiğini belirtti.





BELARUS REJİMİNE DESTEK VEREN KİŞİLERİN AB UÇUŞLARI DURDURULDU





AB Komisyonu ise Belarus’un üst düzey sınır muhafızları, askeri yetkilileri, hükümet temsilcileri ve yargıçlar da dahil olmak üzere 17 kişinin Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Belarus’a ait Belavia havayolu şirketi de “kaçak göçmen taşıdığı” gerekçesiyle AB’nin yaptırımlardan etkilendi.





Öte yandan AB komisyonu, en az 51 Iraklı’nın Belarus’a vize almasına yardım ettiği ve onlar için sınırlara otobüs seferleri düzenlediği gerekçesiyle “Tsentrkurort” isimli turizm şirketine de yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Bu yaptırımlar Lukashenko rejiminin diğer ülkelerden Belarus sınırına gelen savunmasız göçmenleri duygusuzca sömürmesine karşı bir yanıttır” diye konuştu.





‘BELARUS’UN EKONOMİK KAYNAKLARI HEDEF ALINDI’





İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada, “Bu yaptırımlar Lukashenko rejiminin önemli gelir kaynaklarını hedef almaya devam ediyor ve Belarus’taki en kötü anti-demokratik eylemlerden bazılarının sorumlularına ciddi kısıtlamalar getiriyor” dedi.





‘BELARUS’U MALİ AÇIDAN BİTİRMEYİ AMAÇLIYOR’





Belarus hükümetinin ise katı yaptırımlara karşı yanıtı gecikmedi. Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, “Yeni yaptırımlar Belarus’u ekonomik olarak boğmayı ve Belarusluların hayatını mümkün olduğunca zorlaştırmayı amaçlamaktadır” denildi.





NE OLMUŞTU?





Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmiş, kendisini protesto eden yüzlerce siyasi muhalifi tutuklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği, (AB) Belarus hükümetine yönelik yaptırım kararı almıştı. Son aylarda büyüyen sınır krizinden de sorumlu tutulan Belarus, AB’nin genişletilmiş yaptırımları ile yeniden karşıya kalmıştı. Sınır bölgesinde insani yardımlardan mahrum bırakılan göçmenlere karşı uygulanan şiddet politikası nedeniyle Belarus bu defa, AB’nin yanı sıra İngiltere, Kanada ve Amerika’nın da yaptırımlarının hedefi oldu.