Samanyolu Haber /Dünya / AB acil toplanıyor: Bazı seyahatler tamamen durabilir /21 Aralık 2020 10:16

AB acil toplanıyor: Bazı seyahatler tamamen durabilir

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı çıkabileceği belirtiliyor.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğradı. 

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni versiyonu başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeyi tedirgin etti. 

Virüsün yeni hali şu ana kadar Belçika, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İtalya'ya da sıçramış durumda. 

Yahoo News'te yer alan habere göre, AB ülkeleri bugün mutasyon gündemi ile toplanacak. AB bu gelişme üzerine nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.  

Aynı haberde adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırılan iddiaya da yer verildi. Alman yetkili AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesebileceğinin altını çizdi. 

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü için, 'Kontrolden çıktı' uyarısında bulunması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.
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