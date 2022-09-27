''AB, Akdeniz ülkelerini mülteci 'otoparkı' gibi kullanıyor''

Euronews'ingöre, 27 ülkeden oluşan birlikte "dayanışma eksikliğinin" bulunduğunun altını çizen Yunan Göç İşlerinden Sorumlu Bakan Notis Mitarachi, bu eksikliğin göç kurallarının kapsamlı bir şekilde reforme edilmesi çabalarını engellendiğini söyledi. Gazetecilere konuşan bakan, "Dayanışma konusunda ilerleme kaydedilmezse, önümüzdeki birkaç yıl içinde (yeni bir anlaşma) AB Konseyi'nden ya da kanun yapıcılardan geçemeyecektir" ifadelerini kullandı.AB ülkeleri tarafından uluslararası koruma sağlanan mülteciler bloğun serbest dolaşım hükümlerinden tam olarak yararlanamıyor. Ancak Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar daha az kısıtlamayla karşılaşıyor.Bu durumun "adil olmadığının" altını çizen Bakan Mitarachi, "Ukrayna düzenlemesi, resmi olarak tanındıkları sürece tüm mülteciler için geçerli olmalı. Ne yazık ki AB bir noktada giriş ülkelerinin Avrupa'ya gelmek isteyen mülteciler için bir park yeri gibi kullanılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.Gelecek yıl yeni bir göç anlaşması yapılmasını hedefleyen AB'de müzakereler, birçok Doğu Avrupa ülkesinin reddettiği yeniden yerleştirme kotalarından, önerilen gönüllü bir mekanizmaya doğru kaymış durumda.Mültecilere üç yıllık bir bekleme süresinin ardından serbest dolaşım hakkı tanınabileceğine ilişkin bir öneriyi memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Yunan Göç İşleri Bakanı, bununla birlikte yeniden yerleştirme konusunun önemli bir tıkanma noktası olmaya devam edebileceği konusunda uyardı.