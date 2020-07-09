Samanyolu Haber /Gündem / AB, Almanya’nın 500 milyar Euro’luk fonunu onayladı /09 Temmuz 2020 13:10

AB, Almanya’nın 500 milyar Euro’luk fonunu onayladı

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın Kovid-19 pandemisine bağlı olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukları aşabilmelerine destek için hazırladığı 500 milyar Euro büyüklüğündeki fonunu onayladığını açıkladı.

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Buna göre, fonun 400 milyar Euro’luk bölümünü, söz konusu şirketlerin borçlanma ve benzeri gereksinimleri için verilecek garantiler oluşturacak, kalan bölüm de bu şirketlere sermaye benzeri krediler, özkaynağa dayalı finansal araçlar ve karma sermaye araçları gibi yeniden sermayelendirme araçları olarak kullandırılacak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Almanya’nın hazırladığı fonun, söz konusu şirketler için 500 milyar Euro değerinde likidite ve sermaye desteği olarak kullanılacağına işaret ederek, bu yolla vergi mükelleflerinin üstlendiği riskin karşılığının da ekonomiye gireceğinin altını çizdi. Vestager, kaynağın kullanım koşulları arasında temettü ve ikramiye ödemeleri yasakları gibi sınırlandırmaların da bulunduğuna dikkat çekti.
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