AB, Apple'ı dinlemedi: Elektronik cihazlarda tek tip şarj kullanılacak

Avrupa Parlamentosu tarafından bugün açıklanan karar kapsamında tüketiciler, yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ve kabloya ihtiyaç duymayacak, küçük ve orta boylu tüm taşınabilir elektronik cihazları için tek bir şarj cihazı kullanabilecekler.







Karar USB-C bağlantı noktasını kablo ile şarj edilebilen cep telefonları, tabletler, e-okuyucular, kulaklıklar, dijital kameralar, mikrofonlu kulaklıklar, video oyun konsolları ve taşınabilir hoparlörler için üreticisinden bağımsız olarak standart hale getiriyor.





Dizüstü bilgisayarların da karar yürürlüğe girdikten sonraki 40 ay içinde gereksinimlere uyarlanması gerekecek.





Açıklamada şarj hızının, hızlı şarjı destekleyen cihazlar için de uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor.





