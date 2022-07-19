AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya üyelik yolunu açtı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusundaki kararını verdi.





AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı aldığını duyurdu.





Fiala, 27 ülkenin AB büyükelçilerinin Brüksel'deki toplantısında alınan bu kararı duyururken böylece "Batı Balkanlar'ı AB'ye yaklaştırma doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduklarını" ifade etti.





Bundan sonraki dönemde atılacak adımları görüşmek için bugün Brüksel'de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya liderleriyle bir araya geleceğini belirten Fiala, bu süreçte oynadığı rolden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da teşekkür etti.



