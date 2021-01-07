Samanyolu Haber /Dünya / AB aşı krizine çare arıyor: Bir şişeden 6 doz çıkaralım /07 Ocak 2021 10:12

AB aşı krizine çare arıyor: Bir şişeden 6 doz çıkaralım

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer ve BioNTech'in ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili yeni bir düzenleme yapacağı öne sürüldü. İddialara göre EMA'nın, bir şişeden 5 yerine 6 doz aşı çıkarılmasını onaylaması gündemde.

SHABER3.COM

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan bir EMA yetkilisi, tartışmaların şimdilik kapalı kapılar ardında yapıldığını ancak kararın çok yakında çıkabileceğini söyledi.

Avrupa ilaç otoritesi EMA, bir şişeden 5 doz çıkarılması kaydıyla Pfizer aşısının 16 yaşından büyüklere uygulanması yönünde 21 Aralık'ta tavsiye kararı almıştı.

Değişiklik, anlaşmanın kapsadığı miktarı yüzde 20 artırabilir

Euronews'in haberine göre bir şişeden daha fazla doz elde etme teklifi Pfizer'dan geldi. Bu öneri üzerine EMA, firmadan bir şişenin 6 doza bölünmesine ilişkin veri istedi. Bu verileri değerlendiren İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi'nin (CHMP) doz miktarının azaltılmasında bir sakınca görmemesi halinde, EMA'nın tavsiye kararını bu yönde yeniden düzenlemesi bekleniyor.

Doz yoğunluğunda değişikliğe gidilmesi, Avrupa Birliği ile Pfizer arasındaki anlaşmanın kapsadığı aşı miktarının yüzde 20 oranında artmasını sağlayacak.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti. Kulislerden gelen bilgilere göre Brüksel 50 ila 100 milyon doz için pazarlıklarını sürdürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB aşı krizine çare arıyor: Bir şişeden 6 doz çıkaralım Sonraki Haber >>

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:35