Samanyolu Haber /Dünya / AB ‘aşı milliyetçiliği’ suçlamasını reddetti /09 Mart 2021 20:29

AB ‘aşı milliyetçiliği’ suçlamasını reddetti

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’ne (AB) yöneltilen "aşı milliyetçiliği" suçlamalarını reddederek, AB’nin İngiltere ve ABD gibi Covid-19 aşılarının ihracatı konusunda katı yasakları olmadığını ve AB'nin ihracatı durdurmadığını belirtti.

SHABER3.COM

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'ne (AB) yöneltilen “aşı milliyetçiliği” suçlamalarını reddetti. Michel, AB'nin İngiltere ve ABD gibi Covid-19 aşılarının ihracatı konusunda katı yasakları olmadığını ve AB’nin ihracatı durdurmadığını belirtti.

AB üyesi 27 ülkenin liderlerini temsil eden Michel, uzun bir açıklama yaparak bloğun aşı stratejisini savundu. Michel, Avrupa olmasaydı 1 yıldan kısa bir süre içinde Covid-19'a karşı birden fazla aşının geliştirilmesinin ve üretilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, AB'nin fakir ülkelere ilk doz aşıları almasına yardımcı olduğunu ifade etti.

“AŞIYI PROPAGANDA AMACIYLA KULLANMAYACAĞIZ”

Michel, “Başkalarına aşı sağlamak için oldukça sınırlı ancak geniş çapta operasyonlar düzenledikleri için bizimkilerden daha az arzu edilen değerlere sahip Çin ve Rusya tarafından kendimizi yanlış yönlendirmemeliyiz. Avrupa aşıyı propaganda amacıyla kullanmayacak. Değerlerimizi savunacağız” ifadelerini kullanarak, Çin ve Rusya’nın AB’den daha az kişiyi Covid-19'a karşı aşıladığını kaydetti.

Michel, AB ülkelerinde üretilen aşı dozlarının ihracatını kontrol etmek için uygulanan sistemi savunarak, “Hedefimiz aşı siparişi verdiğimiz ve önceden finanse ettiğimiz şirketlerin söz verileni bize teslim etmeleri ve diğer gelişmiş ülkelere ihraç etmelerini önlemek. AB ihracatı asla durdurmadı” dedi.

Michel ayrıca, AB’nin önümüzdeki aylarda dünyanın önde gelen aşı üreticilerinden biri olacağını belirterek, AB'nin aşıları virüs mutasyonlarına adapte etmek için en iyi donanıma sahip olduğu açıkladı.

Öte yandan İtalya hükümeti, geçtiğimiz günlerde Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avustralya’ya yapılacak olan 250 bin dozluk ihracatını engelleme kararı aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB ‘aşı milliyetçiliği’ suçlamasını reddetti Sonraki Haber >>

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:32