AB Azerbaycan'da gaz arayışında





DW'ningöre, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı ve Rus doğal gaz sevkiyatlarıyla ilgili endişenin arttığı bir dönemde Batılı üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Heyette AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson'ın yanı sıra diğer AB ülkeleri ile İngiltere ve ABD'den de yetkililerin bulunduğu bildirildi.AB Komiseri Kadri Simson, Güney Gaz Koridoru toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.Simson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ile ikili görüşmelerinde enerji alanında ortaklık ve iş birliğini geliştirme konularını istişare ettiklerini belirterek doğal gaz sevkiyatının artırılması, yenilenebilir enerjiler ve temiz enerjiye geçişte iş birliği konusunda diyaloğu yoğunlaştırmak istediklerini kaydetti.Güney Gaz Koridoru yoluyla AB'ye doğal gaz sevkiyatını artırma çabalarından dolayı Azerbaycan'a teşekkür eden Simson, Azerbaycan'ın "güvenilirliğini ve büyük bir ortak olduğunu" bir kez daha gösterdiğini söyledi. Simson, Güney Gaz Koridorunun AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikası ve sevkiyat güvenliğinde stratejik önem taşıdığını ve bir başarı hikayesi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.AB Komiseri, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile görüşmelerinde de enerji işbirliği konusunda derinlemesine istişarelerde bulunduklarını, doğal gaz ve yenilenebilir enerjiler alanlarında ortaklığı geliştirme kararı aldıklarını kaydetti.AB yetkilisi, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru toplantısı çerçevesinde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de bir araya geldi.Simson, görüşmede Avrupa'da enerji güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Güney Gaz Koridoru kapsamında bölgesel işbirliğinin devamı konusunu görüştüklerini kaydetti. Bakan Dönmez de görüşmeyle ilgili olarak "AB ile kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği konularında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" açıklaması yaptı.Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz sahasından çıkarılan doğal gazı Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden AB'ye taşıyan Güney Gaz Koridoru, 2020 yılında faaliyete geçmişti.Avrupa, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını karşılayan Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya ve alternatif rotalarla dengelemeye çalışıyor.