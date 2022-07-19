Samanyolu Haber /Gündem / AB Azerbaycan'dan gaz ithalatını ikiye katlıyor /19 Temmuz 2022 09:24

AB Azerbaycan'dan gaz ithalatını ikiye katlıyor

AB Komisyonu Başkanı, Azerbaycan'dan satın alınan doğal gaz miktarını iki katına çıkarmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. AB geçen yıl Azerbaycan'dan 8 milyar metreküplük gaz almıştı.

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Enerjide Rusya'ya bağımlılığıazaltma arayışına hız veren Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'dan aldığı doğal gaz miktarını iki katına çıkarıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada AB'nin "Azerbaycan gibi güvenilir gaz tedarikçilerine yöneldiğini" belirterek Azerbaycan'dan Güney Koridoru üzerinden alınan doğal gaz miktarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Von der Leyen, bu anlaşmanın "önümüzdeki kış ve ötesinde" AB'ye doğal gaz sevkiyatı açısından "iyi bir haber" olduğuna vurgu yaptı.

Von der Leyen, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerjilerde de çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek "Bugün bu alanda yeni bir ortaklığın temelini atıyoruz" dedi. AB Komisyonu Başkanı, Azerbaycan'ın Avrupa'nın tedarik güvenliği ve iklim koruma hedeflerinde önemli bir partner olacağını kaydetti.

Azerbaycan geçen yıl Avrupa'ya Gürcistan ve Türkiye'den geçen boru hatları üzerinden yaklaşık 8 milyar metreküp doğal gaz tedarik etmişti. Mayıs ayındaki AB lider zirvesinde, Rusya’ya uygulanan yaptırımların parçası olarak yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının büyük ölçüde sonlandırılması kararı alınmıştı. Ancak Birlik, bağımlı olduğu Rus doğal gazı konusunda benzer bir adım atmaktan kaçınarak bu konudaki kararı erteledi. AB, 2021 yılında 155 milyar metreküple toplam doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya'dan karşılamıştı.
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