AB, Belarus'a yaptırım uygulayacak

Reuters'e konuşan AB diplomatlarına göre, AB Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısı öncesinde, Almanya, Litvanya, Letonya ve İsveç Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.







Euronews'te yer alan haberde aynı kaynaklara göre, 27 üye ülkenin tamamının oy birliğini gerektiren yaptırımlarla açıktan karşı çıkan tek ülke Macaristan oldu. Macaristan temsilcileri yapılan görüşmelerde "Belarus ile diyaloğu sürdürmeye ve dışlamaktan kaçınma" çağrısında bulundu.





Brüksel'de bir AB diplomatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzlenecek yol aslında oldukça net. Kara listeye alınacak kişi sayısı ve eylemimizin derinliği büyük ölçüde Macaristan'a bağlı olacak" dedi.





Geçtiğimiz günlerde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini söylemişti.