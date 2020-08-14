Samanyolu Haber /Dünya / AB, Belarus'a yaptırım uygulayacak /14 Ağustos 2020 10:21

AB, Belarus'a yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği'nin Belarus'taki tartışmalı seçimler ve protestolarda tutuklanan muhalif eylemciler nedeniyle bu ayın sonunda Minsk'e yeni yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

SHABER3.COM

Reuters'e konuşan AB diplomatlarına göre, AB Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısı öncesinde, Almanya, Litvanya, Letonya ve İsveç Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Euronews'te yer alan haberde aynı kaynaklara göre, 27 üye ülkenin tamamının oy birliğini gerektiren yaptırımlarla açıktan karşı çıkan tek ülke Macaristan oldu. Macaristan temsilcileri yapılan görüşmelerde "Belarus ile diyaloğu sürdürmeye ve dışlamaktan kaçınma" çağrısında bulundu.

Brüksel'de bir AB diplomatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzlenecek yol aslında oldukça net. Kara listeye alınacak kişi sayısı ve eylemimizin derinliği büyük ölçüde Macaristan'a bağlı olacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Belarus'a yaptırım uygulayacak Sonraki Haber >>

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:49