AB bırakamadı: Rusya hala önemli bir gaz tedarikçisi

Bruegel düşünce kuruluşunun verilerine göre, bu dönemde AB ülkelerine yapılan toplam Rus gazı (boru hattı ve LNG) 27,6 milyar m³ seviyesinde kaydedildi.



AB'nin gaz ithalatında ilk üç sırayı şu ülkeler paylaştı: Norveç: 71,9 milyar m³, ABD: 61,3 milyar m³ ve Cezayir: 29 milyar m³. Rusya ise 27,6 milyar m³ ile dördüncü sırada yer aldı.



Ayrıca Rus gazının AB'ye ulaştığı tek boru hattı olan Türk Akımı üzerinden yapılan sevkiyatın %7 arttığı ve 13 milyar m³'e ulaştığı belirlendi. Bununla birlikte, diğer boru hatları kapalı olduğundan, Rusya'nın AB'ye gerçekleştirdiği toplam gaz sevkiyatının büyük bölümünü LNG oluşturdu.



Rusya, AB enerji pazarındaki tarihsel konumundan uzaklaştı



Bu veriler, Rusya'nın AB enerji pazarındaki tarihsel konumundan uzaklaştığını gösteriyor. Önceki yıllarda AB'nin en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya, Ukrayna'daki savaş sonrasında uygulamaya konan yaptırımlar ve AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikaları nedeniyle pazar payını önemli ölçüde kaybetti.



Buna karşın, Türk Akımı hattı üzerinden yapılan tedarikin artması, bu rotanın stratejik önemini koruduğuna işaret ediyor. ABD ve Norveç'in artan LNG ve boru hattı gazı sevkiyatları ise küresel enerji arz haritasının yeniden şekillendiğini gösteriyor.