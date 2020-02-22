Samanyolu Haber /Dünya / AB bütçe konusunda anlaşamadı /22 Şubat 2020 10:16

AB bütçe konusunda anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık" dedi.

"DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMELİYİZ"
Bütçenin acil bir konu olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bütçede uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Von der Leyen, dijital dönüşüm, iklim değişimi ve İngiltere'nin AB'den ayrılığı gibi önemli sınamalara karşı etkili bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Müzakerelerin demokrasinin bir parçası olduğunu belirten Von der Leyen, 27 üye ülkenin 27 farklı önceliği bulunduğunu anlattı.

75 MİLYAR AVROLUK MALİ EKSİLME
İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar avroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de liderler tarafından müzakere edilen bir başka konu oldu.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile belirleniyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon avroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.
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