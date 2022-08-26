AB, Çavuşoğlu'nu yalanladı: Vize başvurularına ret siyasi değil

Türkiye’den yurt dışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler krize dönüştü. Türkiye'den yapılan ABD ve Schengen vize başvurularında artan ret oranları ve uzayan onay süreleri gündem oldu.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta yaptığı açıklamada, vize ret sayılarındaki artışı "planlı ve kasıtlı" olarak nitelerken; gelişmeleri "seçim öncesi AKP iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar" olarak değerlendirmişti.





Reuters’ın haberine göre, sektör temsilcileri ve vatandaşlara göre vize sorunlarında Türkiye’ye yönelik siyasi motivasyonlar ve kötüleşen ekonomi nedeniyle Avrupa’ya gidecek Türklerin geri dönmeyeceği endişelerinin yanı sıra, vize işlemlerini yürüten aracı şirketlerin pandemi döneminde eleman azaltması ve güvenlik soruşturmasında uzayan süreçlerin de etkili olduğuna dikkat çekti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Batılı ülkelerin vize başvurularında randevuyu 6-7 ay sonraya verdiğini, ret oranının da yükseldiğini belirterek "Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa arkadaşlarımız çağıracak, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız" dedi.





SİYASİ TEMELLİ DEĞERLENDİRİLMİYOR

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Reuters'ın konu ile ilgili sorusu üzerine, Schengen başvuralarının siyasi temelli olarak değil somut kriterlere göre ele alındığını belirterek; Türkiye'de görece daha karmaşık ve aldatmaya açık başvurularla karşılaştıklarını söyledi.





"Siyasi değil objektif temellere dayalı olarak karar alınır" diyen Meyer-Landrut, Türkiye'ye ilişkin ret oranının geçen yıl yüzde 13-14 seviyesindeki küresel ret ortalamasına yakın olduğunu belirtti.





Uluslararası seyahatin azaldığı koronavirüs salgını öncesi son yıl olan 2019'da Türkiye'den 9 binden fazla vize başvurusu alan Schengen bölgesi geçen sene ise yaklaşık 270 bin başvuru aldı. Schengenvisainfo.com verilerine göre 2016'da yüzde 4.4 olan başvurularda ret oranı her yıl artarak 2020'de yüzde 12.5'e, 2021'de yüzde 16.5'e yükseldi.





İnternet sitesinin editörü Shkurta Januzi, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'deki vize ret oranlarının daha hızlı ve istikrarlı arttığını belirtti.





Buna göre, Almanya Türkiye'den yapılan vize başvurularının 2016'da yüzde 6.7'sini reddederken, bu oran 2018'de yüzde 11.9'a, 2021'de yüzde 22.2'ye yükseldi. Fransa'nın ise 2016'da yüzde 3.2 olan ret oranı 2018'de yüzde 5.8'e, 2021'de yüzde 13.1'e yükseldi. 23'ü AB üyesi olmak üzere toplam 26 Avrupa ülkesini kapsayan Schengen vizeleri hakkında 2022 verileri bulunmuyor.



