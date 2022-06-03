Samanyolu Haber /Dünya / AB cephesinden Rus petrolüne yeni yasak kararı /03 Haziran 2022 00:10

AB cephesinden Rus petrolüne yeni yasak kararı

Avrupa Birliği (AB) yönetimince Rus petrolüne karşı yapılan kısıtlama hamleleri kapsamında Rusya'dan petrol ithalatının yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü ithalatının yasaklanması öngörülüyor.

Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.

Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Getirilen yeni yasak, Almanya ve Polonya tarafından alınan devlet düzeyindeki yaptırım kararlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltacak ve yakın bir zamanda boru hattı üzerinden Rus petrolü ithalatının yasaklanmasıyla da tamamlanmış olacak."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB cephesinden Rus petrolüne yeni yasak kararı Sonraki Haber >>

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:29