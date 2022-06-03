AB cephesinden Rus petrolüne yeni yasak kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü ithalatının yasaklanması öngörülüyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü ithalatının yasaklanması öngörülüyor.





Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.





Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Getirilen yeni yasak, Almanya ve Polonya tarafından alınan devlet düzeyindeki yaptırım kararlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltacak ve yakın bir zamanda boru hattı üzerinden Rus petrolü ithalatının yasaklanmasıyla da tamamlanmış olacak."



